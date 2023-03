Ucraina, Putin a Xi: SIamo pronti al negoziato per la pace. Valuteremo il vostro piano

“Come sai, noi siamo sempre pronti a negoziati”. Lo ha detto Vladimir Putin durante l’incontro informale oggi al Cremlino con Xi Jinping, durante i quali, ha aggiunto il presidente russo, “discuteremo tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti”. Putin si è così riferito alle proposte avanzate dalla Cina per mettere fine alla “crisi acuita” in Ucraina. Un piano con cui il governo russo “ha familiarizzato”, ha concluso Putin.

“Abbiamo studiato attentamente le vostre proposte per risolvere la crisi acuta in Ucraina – ha detto Putin secondo quanto riferito da Ria Novosti – Siamo sempre aperti al processo negoziale. Discuteremo sicuramente di tutte queste questioni, comprese le vostre iniziative, che rispettiamo incondizionatamente”.