Ucraina, Putin chiama alla mobilitazione. Cortei e proteste in molte città russe: oltre 70 fermi

Una settantina di persone sono state fermate in manifestazioni contro la mobilitazione parziale in Russia che si sono svolte in diverse citta’ del Paese. Lo riferisce Ovd-Info, una ong che registra le attivita’ dell’opposizione e assiste legalmente i fermati. I raduni, ai quali partecipano in media alcune decine di persone, sono cominciate, per motivi di fuso orario, in alcune citta’ dell’Estremo oriente, e si sono estese alle regioni occidentali, compresa Mosca. Nella capitale sono segnalati finora due fermi.