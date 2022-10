Pesanti bombardamenti russi sono in corso in diverse regioni ucraine. Dopo l’allarme aereo delle ultime ore, un attacco missilistico è stato condotto su Vinnitsa, nell’ovest, secondo quanto riferito dal governatore Serhiy Borzov, citato da Unian. A Chernihiv, nel nord, è esploso invece un drone kamikaze di produzione iraniana Shahed-136, secondo quanto riporta Ukrinform. Non è noto al momento il bilancio dei raid.