Ucraina: rinviato vertice di Ramstein

Roma, 9 ott. (askanews) – Il settimanale tedesco Der Spiegel citando fonti Usa rivela che il vertice di Ramstein di sabato tra il presidente Usa Biden, il cancelliere Scholz, Macron e Starmer e la riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina sono stati rinviati. Il presidente Usa ha in effetti rinunciato al suo viaggio in Germania per via dell’uragano Milton. Il summit si terrà in altra data ancora da stabilirsi.

Oltre al summit tra i capi di stato di Usa, Gb, Germania e Francia viene rinviata dunque anche la riunione del Gruppo di contatto per la difesa ucraina (UDCG) previsto presso la base aerea di Ramstein in Germania sempre nel pomeriggio di sabato.

Ieri l’addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aveva dichiarato che Biden aveva rinviato il suo viaggio in Germania e Angola previsto dal 10 al 15 ottobre per supervisionare i lavori di risposta all’uragano Milton.

“Il vertice ucraino previsto per questo sabato a Ramstein è stato annullato. Un rappresentante del Pentagono lo ha confermato (…). L’incontro è stato riprogrammato e si svolgerà in un altro giorno”.

L’ultima riunione dell’UDCG, tenutasi il 6 settembre, è stata dedicata alle consegne di sistemi di difesa aerea a Kiev.