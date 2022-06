Ucraina, Russia allarga lista nera Usa: c’è anche Yellen

(Adnkronos) –

La Russia inserisce altri 61 cittadini americani nella “lista nera”, tra cui le ministre di Tesoro ed Energia, Janet Yellen e Jennifer Granholm. La nuova misura, in risposta a quelle adottate contro “figure politiche e pubbliche russe”, sottolinea il ministero degli Esteri di Mosca, coinvolge altri esponenti dell’amministrazione Biden – come il consigliere Michael Donilon – ma anche manager e Ceo, compresi il direttore esecutivo di Netflix, Wilmot Hastings, e il presidente Universal Pictures, Peter Cramer.

Nelle scorse settimane, Mosca ha annunciato la lista nera dei 963 cittadini americani a cui viene vietato l’ingresso, una lista che va da Joe Biden, il figlio Hunter, la vice presidente Kamala Harris, al capo della Cia William Burns e Mark Zuckerberg di Facebook, passando da Hillary Clinton. Nella lista dei banditi da Mosca, tra i quali non mancano star di Hollywood come Morgan Freeman, non compare però Donald Trump e neanche altri leader repubblicani, mentre ci sono i leader del Congresso democratici.