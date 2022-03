Ucraina-Russia, consigliere Zelensky: “Guerra finirà entro primi di maggio”

(Adnkronos) –

La guerra in Ucraina finirà al più tardi all’inizio di maggio, quando la Russia avrà esaurito le risorse di cui dispone per attaccare il suo vicino. A fare questa previsione è stato un consigliere del governo ucraino citato dai media del Paese. “Penso che entro maggio, all’inizio di maggio, dovremmo avere un accordo di pace”, ha dichiarato Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di gabinetto del presidente ucraino , precisando che “o ci sarà un accordo di pace raggiunto rapidamente, in una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, oppure ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni, diciamo, siriani, per un secondo round e, quando avremo respinto anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile”.