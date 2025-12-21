Ucraina, Salvini: chi parla di guerra con la Russia avvicina conflitto

Roma, 21 dic. (askanews) – “Ci tengo a dire che noi non vogliamo mandare i nostri figli a combattere in Ucraina né in Russia e che non siamo in guerra con la Russia: perché chi parla di guerra contro la Russia avvicina un conflitto ancora più pesante”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, nel corso della registrazione dell’odierna puntata di Zona Bianca, in onda in prima serata su Rete4.

“Quindi conto che i prossimi giorni e le prossime settimane siano positivi e spero – ha aggiunto – che nessuno in Europa abbia interesse a tirarla in lunga questa guerra, perché la guerra è sempre la sconfitta per tutti”.