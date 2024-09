Ucraina, Salvini: governo compatto, difesa non è Guerra mondiale

Rho (Milano), 23 set. (askanews) – “Abbiamo sempre sostenuto il diritto alla difesa dell’Ucraina, che non vuol dire diritto alla guerra sul territorio russo e Terza guerra mondiale. Su questo il governo italiano è compatto e determinato”. Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine di un sopralluogo nei padiglioni di Fiera Milano che ospiteranno alcune gare delle Olimpiadi 2026. “Le armi per difendersi sì, quelle per scatenare la Terza guerra mondiale no”, ha chiosato.