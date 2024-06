Ucraina, Salvini “Mai un soldato italiano a combattere”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto preoccupato dai venti di guerra perchè nelle guerre ci rimette il 99% della popolazione” e “alcuni ci guadagnano: non vorrei che per calcolo economico o politico si vada verso quella strada”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Mattino Cinque News” su Canale 5. “Chi sceglie la Lega mi dà un mandato preciso e io non cambierò mai idea: noi non invieremo mai un solo soldato italiano a combattere in Ucraina e non permetteremo che un solo proiettile italiano colpisca e uccida in Russia perchè altrimenti è la fine”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).