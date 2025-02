Ucraina, Salvini: nessuno si metta in mezzo se Trump trova intesa

Genova, 18 feb. (askanews) – “Spero che la guerra finisca il prima possibile sia in Israele e Medio Oriente che fra Russia e Ucraina e negli altri teatri di guerra, perché penso che sia un vantaggio per tutti: per i russi, per gli ucraini e per gli europei. Spero che non ci sia nessuno, men che meno nella nostra Europa, che non voglia far finire la guerra e spero che nessuno si metta di mezzo se Putin e Zelenski, grazie a Trump e insieme a Trump, troveranno un accordo”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita a Genova.