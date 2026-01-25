Ucraina, Salvini: Zelensky dopo tutti gli aiuti ha il coraggio di lamentarsi

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – “Abbiamo sentito Zelensky che dopo tutti i soldi, gli sforzi, gli aiuti che ha avuto, ha pure il coraggio di lamentarsi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento conclusivo della kermesse leghista Idee in Movimento a Rivisondoli.

“Amico mio – ha proseguito – stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, credibilità e dignità, firma l’accordo di pace prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e una disfatta. Nel 2022 c’erano quelli che dicevano ‘tranquilli, con le sanzioni di Bruxelles Putin è in ginocchio in tre settimane’. Sono passati quattro anni e il tema delle bollette è legato a quei geni”.

“E grazie alla Lega – ha detto ancora il vicepremier Salvini – per la prima volta nel decreto Ucraina la difesa dei civili prevale sulle armi e sulla guerra”.