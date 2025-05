Ucraina, Schlein: altro che Meloni pontiera, Italia ha perso treno

Roma, 20 mag. (askanews) – Giorgia Meloni “altro che pontiera, l’Italia con lei ha perso il treno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione della puntata di ‘5 minuti’ che andrà in onda questa sera su Raiuno.

“Io – ha ricordato la leader Pd – ho criticato la presidente Meloni per non essere stata insieme alla Francia, alla Germania, al Regno unito su quel treno la settimana scorsa verso Kiev, per portare supporto a un popolo ingiustamente invaso e per parlare finalmente e con estremo ritardo di pace, di una pace giusta da negoziare e di un cessate il fuoco incondizionato”.

Per Schlein “non si può piegare la politica estera di questo paese alle simpatie o antipatie personali, così come è successo anche qualche giorno dopo a Tirana. Devo dire che in questi ultimi giorni la premier ci ha dato ascolto e ha partecipato alle telefonate con Trump e gli altri leader europei per dare il contributo dell’Italia alla pace. Dove si parla di pace l’Italia ci deve stare”.