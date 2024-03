Ucraina, Schlein: con guida Italia G7 prenda iniziativa per pace

Milano, 20 mar. (askanews) – “Ora che ci sarà la guida italiana del G7, prenda una iniziativa concreta in direzione di una pace giusta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, intervenendo in aula alla Camera durante il dibattito seguito alle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue.

“Sia chiaro: sostenere l’Ucraina è giusto ma siamo assolutamente contrari – ha chiarito la leader dem – all’idea francese di mandare militari sul campo, sarebbe un errore fatale. Serve un grande sforzo diplomatico per isolare la Russia, fermare l’aggressione e aprire un negoziato per una pace giusta e duratura. Ma questo sforzo è stato insufficiente da parte vostra e da parte dell’Europa, anche perchè a frenare ci sono Paesi come l’Ungheria di Orban”.