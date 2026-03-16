Ucraina, Schlein: errore gravissimo acquistare gas e petrolio da Russia

Roma, 16 mar. (askanews) – Tornare ad acquistare gas e petrolio dalla Russia sarebbe “un errore gravissimo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Tagadà’ su La7. “Sarebbe errore drammatico allentare la pressione economica sulla Russia, perché Putin se ne avvantaggerebbe per continuare la sua invasione criminale in Ucraina. Il governo su questo è diviso, infatti non è riuscita a esprimersi in modo forte e chiare contro questa proposta di t di allentare le sanzioni sul petrolio. Invece l’Europa deve invece rimanere compatta”.