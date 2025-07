Ucraina, Schlein “Molto preoccupanti le oscillazioni di Trump su Putin”

ROMA (ITALPRESS) – “Le oscillazioni di Trump su Putin sono molto preoccupanti: lo abbiamo visto più volte assumere le ragioni dell’aggressore e quando si va a votare lui non accetta mai che sia stata la Russia ad aggredire l’Ucraina. Oggi sembra più arrabbiato, ma non è questo il modo di affrontare una guerra che va avanti da tre anni”. Lo sottolinea la segretaria del Pd Elly Schlein a In onda su La7.

“L’Unione europea deve pretendere di sedersi a quel tavolo, perchè è sbagliato che tutto si discuta nelle telefonate tra Trump e Putin – prosegue Schlein -. In gioco ci sono anche interessi di sicurezza europei: l’Ucraina non può essere lasciata sola, ma dall’Unione europea è mancato lo sforzo diplomatico e politico per isolare la Russia e costruire le condizioni per negoziare una pace giusta, cioè alle condizioni degli ucraini”.

