Ucraina, Scholz e Macron mostrano “unità” nella strategia contro la Russia

Il cancelliere tedesco annuncia una nuova coalizione di produzione per l’artiglieria

Berlino, 15 mar. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron si sono mostrati “uniti” sugli aiuti all’Ucraina, dopo settimane di accese tensioni sulla strategia da adottare contro Mosca, nel corso di un summit a Berlino con il primo ministro polacco, Donald Tusk.”Faremo tutto ciò che è necessario perché la Russia non vinca questa guerra”, ha ribadito Macron, mentre Scholz ha annunciato la creazione di una “nuova coalizione”: “Creeremo una nuova coalizione di produzione per l’artiglieria di missili di lungo raggio nel quadro del format di Ramstein”, ha detto il cancelliere in conferenza stampa, sottolineando che Germania, Francia e Polonia sostengono l’Ucraina, ma che è altrettanto chiaro che non sono in guerra con la Russia”.