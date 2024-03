Ucraina, Scholz su fuga di notizie militari tedeschi: “Affare serio”

Da Roma chiede inchiesta su colloquio riguardante invio Taurus

Roma, 2 mar. (askanews) – Dopo l’udienza dal Papa in Vaticano, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che le informazioni oggetto di una potenziale fuga di notizie nel corso di un colloquio confidenziale tra due ufficiali dell’esercito tedesco sulla guerra in Ucraina sono un “affare molto serio”. “Ciò che viene riferito è un affare molto serio e pertanto ora sarà oggetto di un’inchiesta molto accurata, intensa e molto rapida. È altrettanto necessario”, ha commentato Scholz.A diffondere le informazioni confidenziali sarebbe stato – scrive Bild – un propagandista putiniano. Nella registrazione il capo della Luftwaffe, l’areonautica tedesca, Ingo Gerhartz discute per circa 30 minuti con tre colleghi dei dettagli di un possibile invio di missili da crociera Taurus in Ucraina.Scholz ha dovuto chiarire da Roma, dove si trova anche per il congresso Pse, sulla necessità di un’inchiesta.