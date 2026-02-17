Ucraina, seconda giornata di trattative a Ginevra: focus su sicurezza e territori

(Adnkronos) –

Entrano nel vivo oggi, mercoledì 18 febbraio, in questa seconda giornata i colloqui a Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Prosegue il dialogo per avvicinare la fine della guerra, mentre si avvicina il quarto anno dall’inizio dell’invasione ordinata da Vladimir Putin e cominciata il 24 febbraio 2022. Il tavolo in Svizzera segue i due round negoziali che si sono tenuti a Abu Dhabi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Resta da vedere se il terzo round riuscirà a produrre risultati concreti o si limiterà a consolidare il fragile canale di comunicazione tra le parti.

Secondo l’agenzia Tass i colloqui in Svizzera, “molto tesi”, nel primo giorno sono durati 6 ore e si sono snodati lungo “cinque binari”: questioni territoriali, dossier militari, aspetti politici, temi economici e garanzie di sicurezza. Si tratta dei nodi centrali del conflitto che finora hanno impedito un’intesa strutturata tra le parti. In particolare il capitolo territoriale resta tra i più delicati insieme alle garanzie di sicurezza e al futuro assetto delle aree contese.

La Russia, come è noto, punta a ottenere tutto il Donbass pur controllando solo una parte della regione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene indispensabile il ricorso a un referendum che coinvolga la popolazione. Per Kiev, eventuali sacrifici territoriali vanno inseriti in un quadro che comprenda solide garanzie di sicurezza per scongiurare il rischio di future aggressioni.

Nella prima giornata delle trattative sono stati affrontati temi in colloqui diplomatici, politici e militari. I negoziati si sono concentrati su ”questioni pratiche”, ha detto il capo dei negoziatori ucraini, Rustem Umerov, al termine della prima giornata di colloqui. “Le discussioni si sono concentrate su questioni pratiche e sui meccanismi delle possibili soluzioni”, ha affermato nel suo post su ‘X’. L’inviato ha poi ringraziato i mediatori statunitensi per “il loro impegno costruttivo e la loro disponibilità a lavorare a un ritmo costante”. Umerov si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti che lo aspettavano fuori dall’hotel di Ginevra dove si sono svolti i colloqui.

Sono delegazioni di alto livello quelle impegnate a Ginevra nel nuovo round negoziale delle trattative. A guidare la delegazione ucraina è Umerov, segretario per il consiglio nazionale e la difesa. Con lui, riferiscono i media ucraini, Kyrylo Budanov, capo di gabinetto di Zelensky, Vadym Skibitskyi, numero due dell’intelligence, e il generale Andrii Hnatov, capo di Stato Maggiore. Presente anche Sergiy Kyslytsya, numero due dell’ufficio presidenziale, e Davyd Arakhamia del partito Servitore del Popolo fondato da Zelensky.

Per Mosca il capo negoziatore è Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e consigliere del Cremlino. Della delegazione fanno parte anche Igor Kostyukov, il direttore del Gru (l’intelligence militare) che guidava la delegazione russa ad Abu Dhabi, e Mikhail Galuzin, vice ministro degli Esteri. C’è anche Kirill Dmitriev, ‘schierato’ da Mosca per un gruppo di lavoro dedicato alle questioni economiche.

Washington partecipa in veste di mediatore con la partecipazione di Steve Witkoff, inviato di Trump, e Jared Kushner, genero del presidente. Saranno i mediatori dei colloqui previsti per oggi.

A Ginevra è presente anche la diplomazia italiana. Insieme a Germania, Francia e Regno Unito, l’Italia sta seguendo i lavori della terza sessione negoziale, confermando l’attenzione delle principali capitali europee per il processo di pace.

Presenti anche i consiglieri sui temi della sicurezza dei leader dei Paesi dell’Unione Europea, considerati alleati cruciali. Pur non partecipando direttamente ai negoziati fra Usa, Russia e Ucraina la loro presenza è significativa. “Serve i nostri interessi perché abbiamo sempre detto che l’Europa deve essere al tavolo dei negoziati” ha detto Serhii Leshchenko, consigliere dell’Ufficio del Presidente Volodymir Zelensky, citato dall’agenzia Ukrinform.