Ucraina, sì di Kiev a tregua e ripresa degli aiuti Usa: ecco la dichiarazione congiunta

(Adnkronos) – Una tregua temporanea di 30 giorni tra l’Ucraina e la Russia, proposta da Washington e accolta da Kiev, che può essere estesa di comune accordo tra le parti. E’ questo il risultato ottenuto a Gedda, in Arabia Saudita, nei colloqui di ieri durati circa 8 ore tra funzionari ucraini e americani. Lo si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’incontro, che sottolinea come si siano compiuti passi importanti per arrivare a una pace duratura per l’Ucraina. Un percorso che deve però avere il via libera da Mosca.

Ieri “a Gedda, in Arabia Saudita, sotto la cortese ospitalità del principe ereditario Mohammed bin Salman, gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno compiuto passi importanti per ripristinare una pace duratura per l’Ucraina”, si legge all’inizio della dichiarazione. ”I rappresentanti di entrambe le nazioni hanno elogiato il coraggio del popolo ucraino in difesa della propria nazione e hanno convenuto che ora è il momento di iniziare un processo verso una pace duratura”, prosegue la dichiarazione.

La parola passa poi a Kiev, con ”la delegazione ucraina che ha ribadito la profonda gratitudine del popolo ucraino al presidente Trump, al Congresso degli Stati Uniti e al popolo degli Stati Uniti per aver reso possibile un progresso significativo verso la pace”. Quindi, ”l’Ucraina ha espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato e provvisorio di trenta giorni, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa”.

E saranno proprio ”gli Stati Uniti che comunicheranno alla Russia che la reciprocità russa è la chiave per raggiungere la pace”. In risposta alla disponibilità dimostrata da Kiev, ”gli Stati Uniti annulleranno immediatamente la sospensione nella condivisione dell’intelligence e riprenderanno l’assistenza alla sicurezza all’Ucraina”, prosegue la dichiarazione congiunta.

Nel testo emerge inoltre che ”le delegazioni hanno anche discusso l’importanza degli sforzi per il soccorso umanitario come parte del processo di pace, in particolare durante il cessate il fuoco, incluso lo scambio di prigionieri di guerra, il rilascio di detenuti civili e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente” in Russia. ”Entrambe le delegazioni hanno concordato di nominare i loro team di negoziazione e di iniziare immediatamente i negoziati verso una pace duratura che garantisca la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina. Gli Stati Uniti si sono impegnati a discutere queste proposte specifiche con i rappresentanti della Russia. La delegazione ucraina ha ribadito che i partner europei saranno coinvolti nel processo di pace”, sottolinea il testo.

”Infine, i presidenti di entrambi i paesi hanno concordato di concludere il prima possibile un accordo completo per lo sviluppo delle risorse minerarie critiche dell’Ucraina per espandere l’economia ucraina, compensare il costo dell’assistenza americana e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”, si conclude la dichiarazione congiunta.