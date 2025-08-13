Ucraina, Starmer: ipotesi “reale” di cessate il fuoco grazie a Trump

Il Primo Ministro britannico al “tele-vertice” di Berlino

Berlino, 13 ago. (askanews) – Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che esiste una “reale” possibilità di raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina grazie all’intervento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che venerdì incontrerà Vladimir Putin per colloqui in Alaska. Lo ha detto dopo colloqui in videoconferenza con il presidente Usa Donald Trump e i partner europei, tenuti con il leader ucraino Volodymyr Zelensky presente di persona a Berlino.