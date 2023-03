Ucraina, Stoltenberg: “Putin vuole più guerra, prepararsi a lungo conflitto”

(Adnkronos) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg esorta a prepararsi a sostenere a lungo l’Ucraina perché “il presidente Putin non si prepara alla pace, ma a più guerra”.

Intervistato dal Guardian, Stoltenberg ha avvertito che il presidente russo è intenzionato a proseguire il conflitto, sta aumentando la produzione militare industriale e rivolgendosi “a regimi autoritari come l’Iran o la Corea del Nord, o altri, per cercare di ottenere più armi”. Per questo motivo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri stati devono prepararsi per sostenere a lungo l’Ucraina con armi, munizioni e pezzi di ricambio. “Questa è una guerra di attrito”, parliamo di “capacità industriale per sostenere il nostro appoggio”, ha sottolineato.

Solo sette dei 30 Paesi membri della Nato hanno raggiunto l’obiettivo del 2% del Pil destinato alla Difesa. Stolteberg ha detto di aspettarsi al prossimo summit di Vilnius il primo luglio che gli alleati concordino “una promessa più ambiziosa di investimenti, con il 2% del Pil come minimo per la difesa”.