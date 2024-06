“Anche noi continueremo a spingere in prima linea”

Milano, 27 giu. (askanews) – “Non abbiamo altre indicazioni o ragioni per credere che la Russia abbia le capacità, la forza per fare grandi passi avanti. Naturalmente, molto probabilmente continueranno a cercare di spingere e fare attacchi aerei. Anche noi continueremo a spingere in prima linea, ma la nostra migliore stima è che non saranno in grado di fare grandi progressi”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.