Ucraina, Sullivan: da Usa 6 miliardi dollari prima di arrivo Trump

Roma, 10 nov. (askanews) – La Casa Bianca spenderà i residui 6 miliardi di dollari di finanziamenti previsti per l’Ucraina prima dell’insediamento di Donald Trump alla presidenza a gennaio. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan che, intervenendo alla trasmissione “Face the Nation” della Cbs ha messo in guardia dai rischi della fine del sostegno degli Usa a Kiev.

Sullivan ha spiegato che il Presidente Usa uscente Biden dovrebbe affrontare le principali questioni di politica estera quando incontrerà il Presidente eletto Trump mercoledì nello Studio Ovale. “Il Presidente avrà la possibilità di spiegare al Presidente Trump come vede le cose, dove si trovano e parlare con il Presidente Trump di come il Presidente Trump sta pensando di affrontare queste questioni quando entrerà in carica”.

Biden ha guidato una coalizione internazionale a sostegno dell’Ucraina mentre combatte l’invasione di Mosca. Kiev si trova attualmente in una situazione molto delicata dopo la recente avanzata dei militari russi e una carenza sempre più grave di militari ucraini.

Sullivan ha affermato che un obiettivo primario dell’amministrazione Biden nei suoi restanti mesi sarà “mettere l’Ucraina nella posizione più forte possibile sul campo di battaglia in modo che sia in definitiva nella posizione più forte possibile al tavolo delle trattative”.

Sullivan ha anche affermato di aspettarsi progressi negli sforzi per porre fine ai combattimenti a Gaza e nel Libano meridionale e per liberare gli ostaggi israeliani tenuti da Hamas.

“A un certo punto, il governo israeliano vuole fare un accordo che riporti i suoi cittadini a casa”, ha detto. “Non credo che stia facendo quell’accordo per la politica americana, ma per cercare di proteggere Israele, e mi aspetto che nelle prossime settimane vedremo dei progressi”.

Interrogato sulla risposta di Israele a una lettera congiunta dei segretari di Stato e della Difesa degli Stati Uniti che chiedevano a Israele di migliorare la situazione umanitaria a Gaza, Sullivan ha detto: “Questa settimana, esprimeremo i nostri giudizi sul tipo di progressi che hanno fatto e … cosa faremo in risposta”.