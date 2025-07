Ucraina, Tajani: 90 paesi a Roma alla conferenza sulla ricostruzione

“È una sfida, l’Italia è in prima linea”

Roma, 3 lug. (askanews) -“La ricostruzione dell’Ucraina è una grande sfida e l’Italia è in prima linea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo al question time al Senato.Nella conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina della prossima settimana (10 e 11 luglio) a Roma saranno presenti oltre 90 paesi, 80 tra capi di stato di governo, ministri, oltre duemila aziende, ha dichiarato il ministro.La conferenza “sarà la più grande iniziativa politica dell’anno dedicata alla ripresa e alla ricostruzione dell’Ucraina”, in cui “assumeremo impegni concreti nelle quattro dimensioni su cui abbiamo lavorato in questi mesi: settore privato, riforme, comunità locali, capitale umano. Sono tutti ambiti nei quali l’Italia ha molti esempi di eccellenza ed è in grado di offrire un reale valore aggiunto”.Per questo, ha detto ancora Tajani, “ho voluto coinvolgere fin dall’inizio il nostro tessuto imprenditoriale” e “la risposta del sistema Paese è stata fortissima”. Tajani si è detto certo che “sarà confermata anche nella conferenza della prossima settimana che vedrà un’ampia partecipazione a livello di aziende. A loro dedicheremo un evento per presentare nuovi strumenti finanziari e assicurativi che abbiamo messo a disposizione per chi vuole investire in Ucraina”.