Ucraina, Tajani “Auspico tavolo con Usa, Russia e Ue”

ROMA (ITALPRESS) – La telefonata tra Putin e Trump “è un primo

passo, poi vedremo quando inizierà la trattativa, siamo ancora in

una fase prodromica. Bene che si possa continuare a dialogare

anche a Gedda, poi vediamo come andranno le cose. Noi sosteniamo

le iniziative favorevoli alla pace e poi mi auguro che si possa

dar vita a un tavolo dove Ucraina, Russia, Stati Uniti e Europa

possono sedersi per arrivare ad una pace giusta e che garantisca

comunque l’indipendenza dell’Ucraina”. Lo ha detto il vicepremier

e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a

Roma. “Noi siamo a fianco di Kiev, lo dice anche la risoluzione

che approviamo e andiamo in questa direzione”, ha ribadito.

La Crimea come territorio russo è un’opzione per l’Europa? “Sono

tutte questioni di cui si discuterà durante la trattativa”, ha

chosato Tajani.

(ITALPRESS).

-Foto: xi2/Italpress-