Ucraina, Tajani “Convergenza totale a Londra sul sostegno a Kiev”

VERONA (ITALPRESS) – “A Londra è andata molto bene. C’è una convergenza totale di cinque grandi Paesi sul sostegno all’Ucraina. Lavoriamo tutti per la pace, una pace giusta, come ha detto Papa Leone XIV”. Lo ha detto a Verona il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Noi – prosegue – siamo impegnati per fare ciò. Se l’obiettivo è quello della pace, bisogna innanzitutto arrivare a un cessate il fuoco, credo che sia una condizione importante se si vuole avviare un dialogo serio e costruttivo. Poi naturalmente dipende dall’Ucraina decidere, perché quando devi fare una trattativa con la Federazione Russa saranno gli ucraini a decidere in che modo fare la trattativa”.mgg/mca1

(Fonte video: Farnesina)