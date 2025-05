Ucraina, Tajani: nessun isolamento, Italia protagonista

Tirana, 17 mag. (askanews) – Sul sostegno all’Ucraina “non mi pare che siamo così isolati. E’ chiaro che l’opposizione fa il suo gioco e trova sponda nei socialdemocratici tedeschi che sono quelli che hanno detto che l’Italia non doveva essere un interlocutore, quindi guardiamo bene a quelli che sono gli interessi politici e quella che è la realtà. Se vediamo quali sono stati i risultati del congresso del Partito Popolare Europeo, la grande famiglia che raccoglie la democrazia cristiana tedesca, che raccoglie tutte le grandi forze politiche europee, ha dimostrato con i numeri che Forza Italia è considerata come forza protagonista all’interno del Partito Popolare Europeo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Noto in occasione della Convention ‘Forza Italia, Forza di Territorio’.

“Se poi dobbiamo parlare di colloqui – ha proseguito Tajani -, stasera sarà l’incontro del Presidente del Consiglio con il Cancelliere tedesco Merz, io incontrerò il Segretario di Stato e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Mark Rubio. Quindi nessun isolamento dell’Italia”.

“Siamo protagonisti, e continueremo ad esserlo a dispetto – ha sottolineato il vicepremier – di chi pensa sempre che si debba parlare male dell’Italia per le vicende interne. Non è così, era dai tempi di Berlusconi che si andava in Europa a parlare male del governo pensando di utilizzare il contesto internazionale per danneggiare la maggioranza di centrodestra. Così si fa soltanto il male dell’Italia”, ha concluso.