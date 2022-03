Ucraina, Tajani: Serve un Pnrr europeo per affrontare emergenza

“Serve che l’Europa sia solidale con quei paesi che accolgono rifugiati e che si stanno sobbarcando un costo enorme, ecco perche’ crediamo che si debba assolutamente rinviare la reintroduzione del patto di stabilita’ e dare vita ad una sorta di Pnrr europeo al fine di affrontare un’altra emergenza che e’ quella legata alla guerra in Ucraina”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’inaugurazione della sede del partito a Siena. “Noi non siamo in guerra con la Russia, dobbiamo fare in modo che la Russia torni sui suoi passi e si arrivi al cessate il fuoco per poi avviare una trattativa che porti una pace stabile” ha aggiunto Tajani che ha poi concluso: “Bisogna impedire che vada in porto il tentativo di dar vita ad una nuova Unione Sovietica”.