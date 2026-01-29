Ucraina, Trump: apprezziamo molto stop a attacchi accettato da Putin

Roma, 29 gen. (askanews) – Sui tentativi per mettere fine alla guerra in Ucraina “penso che siano stati fatti molti progressi. Ho chiesto alla Russia di non lanciare attacchi per un certo periodo di tempo. Abbiamo chiesto (al presidente russo Vladimir) Putin sé può interrompere gli attacchi per una settimana, per via del freddo, che in Ucraina è terribile. E ha accettato, e lo apprezziamo molto. È una guerra molto, molto brutta”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.