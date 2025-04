Ucraina, Trump: Putin forse non vuole fine guerra, servono sanzioni

Roma, 26 apr. (askanews) – “Non c’è alcun motivo per cui Putin debba aver lanciato missili contro aree civili, città e paesi, negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e che debba essere trattato diversamente, con “sanzioni secondarie” o “bancarie”. Troppe persone stanno morendo!!!”. Lo scrive sul suo social Truth il presidente Usa Donald Trump, che stamani ha incontrato a San Pietro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questa è la guerra di Sleepy Joe Biden, non la mia. È stata una guerra persa fin dal primo giorno, e non sarebbe mai dovuta accadere, e non sarebbe accaduta se fossi stato presidente all’epoca. Sto solo cercando di rimediare al disastro che mi hanno lasciato Obama e Biden, e che disastro” aggiunge Trump.