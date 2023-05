Ucraina, Turchia dice no agli Usa: niente S-400 russi a Kiev

(Adnkronos) – La Turchia ha respinto la proposta degli Stati Uniti che suggeriva ad Ankara di inviare a Kiev i sistemi di difesa aerea S-400 che aveva acquistato dalla Russia. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu citato dall’agenzia turca ‘Anadolu’.

“Gli Stati Uniti ci hanno chiesto di inviare gli S-400 in Ucraina, e abbiamo detto di no”, ha detto il ministro spiegando che questa proposta è “inaccettabile in quanto lede la sovranità turca”.

Gli Stati Uniti negli anni scorsi hanno escluso la Turchia dal programma F35 dopo l’acquisizione del sistema di difesa aerea russo. I funzionari turchi hanno ripetutamente affermato che la Turchia ha acquistato gli S-400 per una questione di sicurezza nazionale e nessun altro Paese ha il diritto di interferire con questo. Secondo ‘Anadolu’ quanto nel 2017 la Turchia non è riuscita nei suoi sforzi prolungati per acquistare un sistema di difesa dagli Stati Uniti, Ankara decise di firmare un contratto con la Russia. I funzionari statunitensi hanno espresso opposizione al loro dispiegamento, sostenendo che l’S-400 sarebbe incompatibile con i sistemi Nato.