(Adnkronos) – L’ex campione tedesco del Tour de France Jan Ullrich ha messo all’asta per gli aiuti umanitari in Ucraina la sua bici del 1998 utilizzata nel Tour de France vinto da Marco Pantani proprio davanti al tedesco. La specialissima è stata venduta tramite il portale delle aste della United Charity. “Vorrei dal cuore che pace e felicità tornino presto di nuovo in Ucraina”, ha detto il 48enne Ullrich in un videomessaggio.