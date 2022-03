Ucraina, Urso (Copasir): Missione russa in Italia del 2020 aveva fini propagandistici, no rischi per sicurezza

La missione russa in Italia del 2020 durante l’emergenza Covid non ha portato rischi alla sicurezza nazionale al di là dell’intenzione russa di fini propagandistici, ma il nostro sistema di sicurezza si era mosso in via precauzionale per controllare ogni atto di quella missione. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), senatore di FdI Adolfo Urso, intervistato a Tgcom24. Sulla base delle analisi della difesa e dell’intelligence “sappiamo che hanno agito solo negli ospedali e nelle Rsa per sanificare. Spesso la Russia usa lo spionaggio e altre attivita’ per infiltrarsi nelle democrazie occidentali”, ha aggiunto.