Ucraina, vertice alla Casa Bianca con Zelensky e i leader Ue, Trump ottimista: Oggi è un grande giorno

“Oggi è un grande giorno, vedremo i risultati”, ha dichiarato Donald Trump aprendo il vertice alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky e i leader dell’Unione europea. Il presidente americano ha sottolineato: “Non abbiamo mai avuto così tanti leader europei insieme alla Casa Bianca, è un grande onore per l’America”.

Nel pomeriggio (ora locale) Trump ha avuto un bilaterale con Zelensky. Quest’ultimo, arrivato a Washington dopo il vertice in Alaska con Vladimir Putin, ha ribadito: “La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire, e dev’essere Mosca a dire basta”.

Sul tavolo la richiesta di Trump a Kiev di rinunciare a Crimea e adesione alla Nato per accelerare un accordo, proposta che Zelensky ha respinto parlando invece di “pace vera e duratura”.

Dall’Unione europea, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha rimarcato: “Sono essenziali decise misure di sicurezza per proteggere l’Ucraina e gli europei”, mentre il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha avvertito: “La pace non può essere raggiunta senza l’Ucraina. La nostra proposta di estendere l’articolo 5 Nato a sua protezione resta sul tavolo”.

La riunione serale, con Meloni, Macron, Merz, Stubb, Rutte e von der Leyen, punta a consolidare una posizione comune con Washington.

Curiosità di protocollo: secondo fonti americane la Casa Bianca avrebbe chiesto se Zelensky avrebbe indossato un abito formale, dopo le polemiche sul look militare del presidente ucraino nelle precedenti visite.