Ucraina, vicesindaco di Mariupol: Non c’è modo di fermare Putin, Nato si svegli e intervenga

Il vicesindaco di Mariupol lancia un appello ai leader della Nato perché mandino delle truppe in Ucraina. “Non c’è modo di fermare Putin dall’uccidere i nostri civili dal cielo finché la Nato non si sveglia e capisce che questo non è un conflitto regionale, è una guerra contro la democrazia, contro la libertà, contro una delle più grandi nazioni europee“, ha detto Sergei Orlov ad un programma radiofonico della Bbc. “Sembra che” i leader della Nato “non capiscano che Putin non si fermerà. Ci aspettiamo che un giorno i leader della Nato capiscano che è totalmente necessario fornire un supporto militare diretto all’Ucraina per fermare il signor Putin o almeno chiudere i nostri cieli per proteggerci dalla minaccia che arriva via aria”, ha aggiunto.