Ucraina, visita a sorpresa di Lloyd Austin

L’iniziativa per rassicurare Kiev sul sostegno degli Usa

Milano, 20 nov. (askanews) – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è arrivato in treno per una visita senza preavviso a Kiev per rassicurare l’Ucraina che Washington continuerà a sostenere la sua lotta contro le forze d’invasione russe. Gli Stati Uniti hanno fornito decine di miliardi di dollari in aiuti per la sicurezza all’Ucraina e si sono ripetutamente impegnati a sostenere Kiev “per tutto il tempo necessario”, ma l’opposizione dei legislatori repubblicani e dei sostenitori della linea dura ha sollevato dubbi sul futuro degli aiuti americani. “Sono appena arrivato a Kiev per incontrare i leader ucraini. Sono qui oggi per trasmettere un messaggio importante: gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina nella lotta per la libertà contro l’aggressione della Russia, sia ora che in futuro”, ha affermato Austin su X.