Ucraina, visita a sorpresa di Zelensky in Arabia Saudita

Il Paese mantiene il suo ruolo di mediatore fra Mosca e Kiev

Jeddah, 12 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Arabia Saudita per una visita non annunciata.Il suo aereo è atterrato a Gedda, una città sulla costa del Mar Rosso, dove è stato accolto da funzionari sauditi, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale e l’ambasciatore a Kiev, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale saudita SPA.L’Arabia Saudita, il più grande esportatore di greggio al mondo, lavora a stretto contatto con Mosca in materia di politica petrolifera e, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio del 2022, grazie ai suoi legami con Mosca ma anche con Kiev, si è posta come possibile mediatore nella guerra.Nell’agosto dello scorso anno, l’Arabia Saudita ha ospitato colloqui sulla guerra a cui hanno partecipato i rappresentanti di oltre 40 Paesi; la Russia non era presente.