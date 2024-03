Ucraina, Volodymyr Zelensky ha incontrato il senatore Usa Lindsey Graham

Il presidente ucraino ha ribadito la necessità di una decisone rapida sugli aiuti militari

Kiev, 18 mar. (askanews) – Il presidente Volodymyr Zelensky ha ricevuto il senatore statunitense Lindsey Graham in visita nella capitale ucraina, Kiev. Zelensky ha ribadito che una decisione rapida del Congresso degli Stati Uniti sugli aiuti militari per l’Ucraina è “di fondamentale importanza”.Un pacchetto di aiuti di 5 miliardi per l’Ucraina è stato bloccato alla Camera dei Rappresentanti a guida repubblicana e lo Speaker Mike Johnson ha insistito che i fondi devono essere collegati a più azioni contro l’immigrazione illegale.