Ucraina, Von Der Leyen “Cina influenzi la Russia per soluzione di pace”

BRUXELLES (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha invitato Pechino a svolgere un ruolo “costruttivo” nel portare la pace in Ucraina, mentre si prepara per una visita congiunta in Cina con il presidente francese Emmanuel Macron. “La Cina dovrebbe usare la sua influenza su Mosca per favorire una soluzione di pace in Ucraina”, ha detto Von Der Leyen in un’intervista pubblicata dal Financial Times. Von der Leyen andrà in Cina assieme a Macron per una visita di tre giorni.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).