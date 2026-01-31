Ucraina, Witkoff: siamo incoraggiati, con Dmitriev incontro costruttivo

Roma, 31 gen. (askanews) – Oggi a Miami, “nell’ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino”, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev “ha tenuto” con la delegazione Usa “incontri produttivi e costruttivi”. Lo ha scritto poco fa su X Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e per le missioni di pace.

“Siamo incoraggiati da questo incontro, poiché la Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina e siamo grati per la leadership fondamentale del presidente Usa Donald Trump nel perseguire una pace duratura”, ha aggiunto Witkoff.

La delegazione statunitense, ha spiegato Witkoff, era composta dallo stesso inviato speciale, dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, da Jared Kushner, genero del presidente Trump, e dal Consigliere Senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum.