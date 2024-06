Prevista la firma di accordi per 650 mln euro

Parigi, 7 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all’Eliseo per incontrare il capo di stato francese Emmanuel Macron. Sono accompagnati dalle rispettive consorti Olena e Brigitte.I presidenti parteciperanno alla cerimonia della firma di due accordi da 650 milioni di euro in prestiti e donazioni all’Ucraina per sostenere in particolare le infrastrutture energetiche critiche prese di mira dalla Russia.