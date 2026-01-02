Ucraina, Zelensky: Budanov al posto di Yermak

Roma, 2 gen. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha proposto oggi al capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa Kyrylo Budanov di dirigere l’ufficio del presidente dell’Ucraina, sostituendo così Andrii Yermak.

“Ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho proposto di assumere la guida dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky sul proprio canale Telegram.

“In questo momento l’Ucraina ha bisogno di una maggiore concentrazione sulle questioni di sicurezza, sullo sviluppo delle Forze di difesa e di sicurezza dell’Ucraina, nonché sul canale diplomatico dei negoziati, e l’Ufficio del Presidente servirà innanzitutto a realizzare proprio questi compiti del nostro Stato”, ha osservato il leader ucraino, aggiungendo che “Kyrylo possiede un’esperienza specifica in questi ambiti e una forza sufficiente per ottenere risultati”.