Ucraina, Zelensky chiede all’Occidente nuovi sistemi di difesa Patriot

“La Russia sta usando più di 3.000 bombe aeree radioguidate al mese”

Madrid, 27 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa a Madrid, assieme al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, dopo la firma di un accordo di sicurezza, ha chiesto alla comunità internazionale nuovi sistemi missilistici di difesa Patriot per reagire agli attacchi aerei russi. La Spagna, intanto, ha promesso un miliardo di euro in aiuti militari all’Ucraina.”Stiamo chiedendo al mondo di aiutarci con almeno altri sette sistemi Patriot. Abbiamo bisogno di almeno due sistemi per Kharkiv. La Russia sta usando bombe radioguidate lanciate dagli aerei ma se si dispone di sistemi moderni, i sistemi Patriot, questi aerei non possono avvicinarsi – ha detto – la Russia sta usando più di 3.000 bombe aeree radioguidate al mese contro la gente. Crediamo che il mese prossimo potrebbero essercene 3.500, questo mese 3.200. Migliaia di bombe cadono sulle persone”.