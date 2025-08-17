Ucraina, Zelensky: Donetsk? In 12 anni Putin non è riuscito prenderla

Milano, 17 ago. (askanews) – Qualsiasi negoziato con la Russia dovrebbe iniziare dall’attuale “prima linea” del campo di battaglia, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha segnalato di essere alla ricerca di “scambi di territori” con l’Ucraina come parte di un accordo di pace.

“Abbiamo bisogno di veri negoziati, il che significa che possono iniziare dove si trova ora la linea del fronte. La linea di contatto è la migliore per parlare”. Per poi sottolineare che “la Russia non ha ancora avuto successo nella regione di Donetsk. Putin non è riuscito a prenderla per 12 anni e la Costituzione ucraina rende impossibile cedere territori o commerciare terre”, ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa a Bruxelles insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

“Dato che la questione territoriale è così importante, dovrebbe essere discussa solo dai leader di Ucraina e Russia e dal trilaterale Ucraina-Usa-Russia. Finora, la Russia non ha dato alcun segno che il trilaterale si realizzerà, e se la Russia rifiuta, allora dovranno seguire nuove sanzioni”, ha aggiunto.