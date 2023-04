Ucraina, Zelensky incontra la premier estone Kaja Kallas

KIEV (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev la prima ministra dell’Estonia, Kaja Kallas. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky su Telegram, ringraziando sia Kallas che tutto il popolo estone per “il loro sincero e, soprattutto, tempestivo sostegno alla nostra difesa”.

“E’ importante che tutti i nostri partner – aggiunge – ora siano i più decisi e rapidi possibili nel fornire gli aiuti promessi, in particolare le armi, in modo da poter accelerare la fine di questa guerra, liberare la nostra terra e ripristinare la piena forza del diritto internazionale”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).