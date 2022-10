Ucraina, Zelensky: Iran, droni a Putin in cambio degli aiuti per sviluppare il programma nucleare

La Russia aiutera’ l’Iran a sviluppare il suo programma nucleare in cambio di addestratori militari e droni da usare contro l’Ucraina. E’ l’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando alla conferenza di Haaretz, storico quotidiano progressistam israeliano. In un video-messaggio, il leader di Kiev ha attaccato la decisione dello Stato ebraico di rimanere neutrale nel conflitto innescato dall’invasione delle truppe di Mosca. “In otto mesi di guerra su vasta scala, la Russia ha usato quasi 4.500 missili contro di noi. E il loro stock di missili sta diminuendo. Questo e’ il motivo per cui la Russia e’ andata alla ricerca di armi a prezzi accessibili in altri Paesi per continuare il suo terrore. Li ha trovati in Iran”, ha sottolineato Zelensky, sostenendo Mosca ha ordinato circa 2mila droni Shahed da Teheran.

Ho una domanda per voi – ha aggiunto il presidente ucraino, parlando alla conferenza di Haaretz – secondo voi come paga la Russia? L’Iran e’ interessata solo ai soldi? Probabilmente non ai soldi, ma all’assistenza russa per il programma nucleare iraniano. Probabilmente e’ proprio questo il significato della loro alleanza. E questa loro alleanza semplicemente non sarebbe avvenuta se i vostri politici avessero preso una sola decisione in quel momento: la decisione che avevamo chiesto”. In nome della presenza di folte comunita’ ebraiche sia in Russia che in Ucraina e della necessita’ di mantenere il coordinamento con Mosca sul teatro siriano, Israele si e’ sempre rifiutato di fornire armi a Kiev, assicurando il proprio sostegno con aiuti umanitari. Una linea ribadita anche oggi dal ministro della Difesa Benny Gantz, che si e’ detto pronto ad assistere gli ucraini nella creazione di sistemi di allerta rapidi che possano aiutare la popolazione di fronte agli attacchi missilistici russi, ma ha nuovamente affermato che non verranno fornite armi.