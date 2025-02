Ucraina, Zelensky: Putin vuole Trump in Piazza Rossa

Monaco di Baviera, 15 feb. (askanews) – Vladimir “Putin una volta parla a tu per tu con l’America, proprio come prima della guerra, quando si incontrarono in Svizzera e sembrava che volessero spartirsi il mondo. Poi, Putin cercherà di far arrivare il presidente degli Stati Uniti sulla Piazza Rossa il 9 maggio di quest’anno, non come leader rispettato, ma come sostegno alla sua stessa performance”. Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un vero successo. Abbiamo bisogno di una vera pace”, ha aggiunto Putin.