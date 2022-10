Ucraina, Zelensky: “Referendum farsa, lì sventola nostra bandiera”

(Adnkronos) – “La Russia ha organizzato una farsa nel Donbass, attraverso un falso referendum. Ma ora svetta una bandiera ucraina”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “durante la settimana, c’erano molte bandiere ucraine nella regione e ancora di più ce ne saranno tra una settimana”.

“Che cos’è allora uno pseudo-referendum – domanda Zelensky, alludendo al fatto che la realtà è tutt’altro rispetto a quanto mostrato dal risultato referendario -. Ci sono due regioni che si chiamano Donetsk? Due villaggi Yampil, nella regione di Donetsk? Ci sono due villaggi di Torske?”.

“Il movimento ucraino continuerà – dice ancora -. La bandiera ucraina è già a Lyman nella regione di Donetsk. La lotta è ancora in corso. Ma non c’è traccia di alcun pseudo-referendum lì. La nostra bandiera sarà ovunque”.

“Fino a quando non risolverete tutti i problemi con colui che ha iniziato tutto questo, che ha iniziato questa guerra insensata della Russia contro l’Ucraina – ha detto nel consueto messaggio serale – , sarete eliminati uno per uno, facendo da capri espiatori per non ammettere che questa guerra è un errore storico per la Russia”.