Ucraina, Zelensky si rallegra dei risultati del tour europeo

Roma, 12 ott. (askanews) – Volodymyr Zelensky si è rallegrato dell’esito del suo tour europeo, il cui scopo era presentare il suo “piano di vittoria” per costringere la Russia a mettere fine alla guerra lanciata dal Cremlino nel febbraio 2022, e chiedere più armi per respingere le truppe russe dal territorio ucraino.

“Pacchetti di difesa per la difesa militare, la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e altre armi in Ucraina sono i risultati di una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino”, ha scritto su Telegram, “Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta per l’Ucraina e per tutta l’Europa”.