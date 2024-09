Ucraina,Salvini:ok Europarlamento a uso armi vs Russia sconcertante

Roma, 21 set. (askanews) – “Armi difensive per l’Ucraina sì, armi per andare a colpire e uccidere in Russia avvicinandoci alla Terza Guerra Mondiale no. Su questo il governo italiano e’ assolutamente chiaro e compatto. E la Lega assolutamente convinta”. Mentre è “sconcertante” il disco verde dell’Europarlamento all’Ucraina per l’utilizzo di armi straniere per colpire in Russia obbiettivi militari. Lo ha affermato il vicepremier segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della partecipazione al gazebo milanese del Carroccio nell’ambito della mobiltazione contro la sua condanna al processo Open Arms.

“Quando passa che si può andare ad attaccare in Russia – ha sottolineato Salvini- ci si avvicina alla guerra” e “io la guerra non la voglio lasciare ai miei figli”.